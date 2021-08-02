В Ладожское озеро выпустили двух нерпят, спасённых в Петербурге

В Ладожское озеро выпустили двух нерпят, спасённых в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Правда.Ру».

О животных заботились сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Подопечные получили прозвища Орешек и Бурнев.

К настоящему времени они достигли нужных показателей по росту и весу. Первым в Ладогу уполз Орешек, затем к нему присоединился Бурнев, названный в честь острова, рядом с которым был найден.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.