В Ладожское озеро выпустили двух нерпят, спасённых в Петербурге
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Об этом сообщает «Правда.Ру».
О животных заботились сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Подопечные получили прозвища Орешек и Бурнев.
К настоящему времени они достигли нужных показателей по росту и весу. Первым в Ладогу уполз Орешек, затем к нему присоединился Бурнев, названный в честь острова, рядом с которым был найден.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.