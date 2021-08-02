Сергей Лукьяненко поделился воспоминаниями о написании книги по онлайн-игре

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Писатель Сергей Лукьяненко поделился воспоминаниями о написании книги по онлайн-игре.
Сергей Лукьяненко поделился воспоминаниями о написании книги по онлайн-игре
  • © Денис Гришкин
  • АГН «Москва»

«У меня был опыт написания книжки по игре. «Конкурент». Роман написан по онлайновой игре, где действительно был лорд, своя проработанная мифология, реально играющие в неё игроки в достаточно большом количестве», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, это было скучнее, чем писать собственный сюжет.

Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.

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