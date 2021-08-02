Сергей Лукьяненко рассказал о книге «Ловец снов»

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Писатель Сергей Лукьяненко рассказал о книге «Ловец снов».
Сергей Лукьяненко рассказал о книге «Ловец снов»
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«Я с огромным удовольствием писал «Ловца видений». Начал я писать это произведение очень давно. Был длительный перерыв. А потом я достал эту работу и закончил. С моей точки зрения, мир снов — это такой предельно выраженный вариант эскапизма — ухода от реальности», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, главный герой книги в максимальной степени выражает эскапизм.

Как отметил Лукьяненко, мир сна — в данном случае возможность разобраться в человеческой душе, поговорить о важных вещах, коллективном бессознательном.

Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.

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