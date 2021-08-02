Синоптики предупредили о циклоне в Амурской области, который может привести к подтоплениям и оползням.

«Очень неприятная синоптическая ситуация сегодня складывается в Амурской области, туда идёт целая череда циклонов, возможны подтопления и оползни», — рассказал в беседе с URA.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

То же самое отметила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В этом году в Амурской области один циклон следует за другим, происходит переизбыток небесной влаги, в низовьях Амура уровень воды местами превышает опасные отметки», — сказала она.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.