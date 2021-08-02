Синоптики предупредили о жаре до +31 °С в Челябинской области

Август в Челябинской области начинается с жары до +31 °С, следует из прогнозов регионального Гидрометцентра и сайта Gismeteo.

Об этом сообщает URA.RU.

C 3 по 5 августа ожидается ветреная погода. Температура составит +29...+31 °С.

Дожди и грозы, ожидаемые в среду и четверг, на жаркую погоду не повлияют.

Похолодание может начаться 6 августа. Прогнозируется до +23 °С. В выходные ожидается солнечная погода, +22...+24 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.