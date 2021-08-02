Синоптики ЯНАО прогнозируют тёплую неделю

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Синоптики Гидрометцентра Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) спрогнозировали в регионе потепление. Местами температура поднимется до +29 °С.
Синоптики ЯНАО прогнозируют тёплую неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на предстоящей неделе в округе ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Синоптики прогнозируют потепление днём от +19 °С до +26 °С, местами +29 °С. Ночью ожидается от +8 °С до +15 °С, местами +20 °С.

Теплее всего будет в Красноселькупском районе — столбик термометра здесь может подняться до +29 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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