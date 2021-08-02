В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Как отмечается, во многих участках региона температура продолжает расти, а осадков нет.
В частности, речь идёт об Уссурийском, Дальнереченском, Ольгинском и местами Тернейском и Пожарском районах — там объявлен четвёртый класс пожарной опасности в лесах.
В то же время в части лесов Красноармейского района ожидается пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности — самый высокий из возможных.
Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.