В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

В Приморье синоптики объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся высокой пожарной опасности.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как отмечается, во многих участках региона температура продолжает расти, а осадков нет.

В частности, речь идёт об Уссурийском, Дальнереченском, Ольгинском и местами Тернейском и Пожарском районах — там объявлен четвёртый класс пожарной опасности в лесах.

В то же время в части лесов Красноармейского района ожидается пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности — самый высокий из возможных.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.