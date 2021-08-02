В ХМАО синоптики прогнозируют ветер и дожди на предстоящей неделе

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на протяжении всей недели ожидается пасмурная и дождливая погода. Синоптики также обещают грозы и туман.
В ХМАО синоптики прогнозируют ветер и дожди на предстоящей неделе
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«В центральных районах ХМАО — кратковременный дождь, местами сильный, гроза, по остальной территории местами небольшой дождь и туман. Температура +10...+15 °С. Днём также кратковременный дождь и гроза. Ветер умеренный. Температура до +25 °С, местами до +15 °С», — сказано в сообщении.

Синоптики также прогнозируют дожди с грозой 3 и 4 июля с порывами ветра до 14 м/с.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», синоптики предупредили о возвращении жары в Татарстан.

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