Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Мексики
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 173,5 км от города Эрмосильо.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что возле побережья американского штата Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.
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