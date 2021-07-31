Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Мексики

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 173,5 км от города Эрмосильо. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что возле побережья американского штата Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.