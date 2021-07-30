Синоптик рассказала о погоде в Нижегородской области в августе

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Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в августе.
Синоптик рассказала о погоде в Нижегородской области в августе
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«В августе норма составляет +15...+17 °С. Сейчас температурный фон ожидается на 2 °С выше обычного. Будут и яркие дни с +30 °С», — заявила она в беседе с newsnn.ru.

По словам синоптика, надо помнить, что августовские ночи уже не такие тёплые, как июньские и июльские, а во второй половине месяца бывают даже заморозки, но пока такие явления не ожидаются.

В большинстве районов осадки возможны в пределах многолетних значений — 55—75 мм. На юге показатели будут меньше.

«Август мы начнём с высокой пожароопасности и почвенной засухи. Лето продолжается», — добавила Мокеева.

Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.

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