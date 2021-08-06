Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

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Ангелина Шурпина
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.

«В выходные погода в Москве будет хорошая, но местами могут быть небольшие дожди»,— отметила синоптик.

По её словам, в дневные часы в субботу +27…+28 °С, в воскресенье не исключено до +30 °С.

«Температура воздуха будет выше климатической нормы на 4—5 °С, и начало следующей недели тоже будет довольно тёплое, хотя не исключены небольшие дожди и возможны слабые грозы», — заключила Позднякова.

6 августа в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

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