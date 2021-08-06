Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
«В выходные погода в Москве будет хорошая, но местами могут быть небольшие дожди»,— отметила синоптик.
По её словам, в дневные часы в субботу +27…+28 °С, в воскресенье не исключено до +30 °С.
«Температура воздуха будет выше климатической нормы на 4—5 °С, и начало следующей недели тоже будет довольно тёплое, хотя не исключены небольшие дожди и возможны слабые грозы», — заключила Позднякова.
6 августа в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.