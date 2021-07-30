В Петербурге ожидаются ливни с грозами

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Дожди и грозы пообещали синоптики жителям Санкт-Петербурга в пятницу, 30 июля.
В Петербурге ожидаются ливни с грозами
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

О прогнозе относительно ухудшения погоды жителей и гостей города предупреждает городское управление МЧС.

Циклон, пришедший из Европы, захватил с собой массу холодного воздуха, которая изменила жаркую и солнечную погоду на ненастную, сообщает kp.ru.

«30 июля ожидается облачность с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах ливни и грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, при грозе сильный, порывами до 15—18 м/с», — сообщает городской гидрометцентр.

Температура в течение дня составит +23...+25°С, атмосферное давление будет повышаться.

Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.

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