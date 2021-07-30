В Петербурге ожидаются ливни с грозами
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О прогнозе относительно ухудшения погоды жителей и гостей города предупреждает городское управление МЧС.
Циклон, пришедший из Европы, захватил с собой массу холодного воздуха, которая изменила жаркую и солнечную погоду на ненастную, сообщает kp.ru.
«30 июля ожидается облачность с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах ливни и грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, при грозе сильный, порывами до 15—18 м/с», — сообщает городской гидрометцентр.
Температура в течение дня составит +23...+25°С, атмосферное давление будет повышаться.
Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.