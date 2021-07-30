В Гидрометцентре рассказали, какое море в России самое тёплое
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«Очень тёплая и хорошая температура воды в морях на курортах Чёрного моря», — цитирует РИА Новости заявление Вильфанда.
По его словам, в Анапе и Геленджике морская вода прогрелась до +24 °С, в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Туапсе — до +25 °С, в Сочи — +26 °С.
«В Калининграде — + 24 °С», — сказал Вильфанд.
Метеоролог пояснил, что вода в Балтийском море так сильно прогрелась по причине продолжительного антициклона и небольшой глубины моря.
В начале июля в Гидрометцентре сообщали, что температура воды Чёрного моря на курортах России достигла «фантастических» показателей.