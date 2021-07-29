В Башкирии предупредили о шквалистом усилении ветра до 20 м/с
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- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Скорость ветра при порывах может достигать 15—20 м/с.
В Уфе возможны кратковременные дожди, местами грозы.
Жителям напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов, ненадёжных конструкций.
Нежелательно парковать транспортные средства у деревьев, заборов и других хрупких объектов.
Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.