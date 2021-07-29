В Башкирии предупредили о шквалистом усилении ветра до 20 м/с

Управление гражданской защиты Уфы, МЧС Башкирии и Госкомитет по ЧС предупредили о шквалистом усилении ветра в регионе в пятницу, 30 июля.

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РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru. Скорость ветра при порывах может достигать 15—20 м/с. В Уфе возможны кратковременные дожди, местами грозы. Жителям напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов, ненадёжных конструкций. Нежелательно парковать транспортные средства у деревьев, заборов и других хрупких объектов. Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.