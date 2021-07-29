В Башкирии предупредили о шквалистом усилении ветра до 20 м/с

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Управление гражданской защиты Уфы, МЧС Башкирии и Госкомитет по ЧС предупредили о шквалистом усилении ветра в регионе в пятницу, 30 июля.
В Башкирии предупредили о шквалистом усилении ветра до 20 м/с
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Скорость ветра при порывах может достигать 15—20 м/с.

В Уфе возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Жителям напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов, ненадёжных конструкций.

Нежелательно парковать транспортные средства у деревьев, заборов и других хрупких объектов.

Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.

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