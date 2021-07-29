Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области

Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в пятницу, 30 июля, в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, в отдельных районах возможны грозы, град. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 21 м/с.

«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», — заявили в ведомстве.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области в пятницу, 30 июля, пройдут ливни с грозами, а также поднимется шквальный ветер.