Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области

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Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в пятницу, 30 июля, в Челябинской области.
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, в отдельных районах возможны грозы, град. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 21 м/с.

«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», — заявили в ведомстве.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области в пятницу, 30 июля, пройдут ливни с грозами, а также поднимется шквальный ветер.

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