В Ленобласти ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром

В Ленинградской области в пятницу, 30 июля, пройдут ливни с грозами, а также поднимется шквальный ветер.

Об этом сообщает kp.ru.

«30 июля в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до +13…+18 °С, а днём поднимется +20…+25 °С», — сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём местами кратковременные дожди, ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный 7—12 м/с с усилением до 15—18 м/с.

Также погода ухудшится и в Санкт-Петербурге.

Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.