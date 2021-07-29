В Ленобласти ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром

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В Ленинградской области в пятницу, 30 июля, пройдут ливни с грозами, а также поднимется шквальный ветер.
В Ленобласти ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

«30 июля в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до +13…+18 °С, а днём поднимется +20…+25 °С», — сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём местами кратковременные дожди, ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный 7—12 м/с с усилением до 15—18 м/с.

Также погода ухудшится и в Санкт-Петербурге.

Как сообщает URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.

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