Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий

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В пятницу, 30 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды.
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
  • Pixabay

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на сайт Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, грядущей ночью местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ожидаются грозы. При этом прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

В четверг, 29 июля, в республике днём и вечером местами также ожидается гроза и усиление юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с.

Как ранее передавало URA.RU, в Екатеринбурге прогнозируют дожди с грозами.

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