На площадке арт-кластера «Таврида» стартовал образовательный заезд «Видеохостинг и диджитал-сервисы»

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Участников арт-кластера «Таврида» научат снимать кино в рамках образовательного заезда «Видеохостинг и диджитал-сервисы».
На площадке арт-кластера «Таврида» стартовал образовательный заезд «Видеохостинг и диджитал-сервисы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Молодёжь будут обучать в школах онлайн-кинотеатров и веб-сериалов, анимации, диджитал-дизайна и диджитал-издательства.

Начинающие актёры смогут собрать портфолио и принять участие в кастингах «Газпром-Медиа», в то время как сценаристы, продюсеры и режиссёры разработают свои собственные проекты для их дальнейшей презентации на питчинге перед представителями онлайн-кинотеатров Megogo, Okko и КИОН.

Кроме того, участники «Тавриды» познакомятся с принципами работы оборудования Virtual Production, которое позволяет погрузить актёра или объект съёмки в виртуальную среду прямо в съёмочном павильоне.

В рамках образовательной программы арт-кластера выступят режиссёр Алексей Нужный, актриса театра и кино Светлана Камынина, актёр Кирилл Зайцев, главный редактор кинокомпании «СТВ» Александр Архипов и другие.

Отличившиеся участники «Тавриды» смогут попасть на Всероссийский конкурс «Снять за 72 часа» и представить короткометражные фильмы вне конкурсного отбора.

В июне, как сообщал телеканал «360», столичное Минкультуры подписало с киностудией имени Горького соглашение, согласно которому в городских округах Московской области появятся киношколы.

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