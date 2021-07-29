В Подмосковье пройдёт концерт в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».
Он уточнил, что концерт пройдёт в поле, рядом с музеем-усадьбой Достоевских «Заповедное Даровое».
«Мы придумали сложновыполнимую задачу: выйти в чистое поле, сделать там экоконцертный зал для одного-единственного вечера. И рассказать историю любви Достоевского к музыке, познакомить наших зрителей именно с той музыкой, которую любил Фёдор Михайлович», — пояснил Франдетти.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе состоялся Международный фестиваль военных оркестров.