В Подмосковье пройдёт концерт в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского

Режиссёр, обладатель трёх премий «Золотая маска» Алексей Франдетти рассказал, что в год 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского в Московской области пройдёт концерт, на котором прозвучат любимые музыкальные произведения автора.

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

Он уточнил, что концерт пройдёт в поле, рядом с музеем-усадьбой Достоевских «Заповедное Даровое».

«Мы придумали сложновыполнимую задачу: выйти в чистое поле, сделать там экоконцертный зал для одного-единственного вечера. И рассказать историю любви Достоевского к музыке, познакомить наших зрителей именно с той музыкой, которую любил Фёдор Михайлович», — пояснил Франдетти.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе состоялся Международный фестиваль военных оркестров.