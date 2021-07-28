Умер бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top

Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет.

Об этом сообщили другие участники коллектива.

«Мы опечалены известиями о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своём доме в Хьюстоне. Нам вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава», — написали в Instagram фронтмен группы Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.

Ранее сообщалось, что барабанщик Джои Джордисон, один из основателей группы Slipknot, скончался на 47-м году жизни.