Третья общероссийская акция «Сохраним лес» пройдёт в августе.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Минприроды России.

«Особенность предстоящей акции — в её климатической «окраске»: с 2021 года наша страна председательствует в Арктическом совете. В России девять арктических регионов. В ряде из них на протяжении последних лет отмечены лесные пожары», — заявил заместитель главы Рослесхоза Михаил Клинов.

По его словам, старт акции намечен на 21 августа.

Как ожидается, в рамках акции в восстановлении лесов примут участие студенты, школьники, работники различных предприятий, компаний, региональных органов власти.

Акцию проводят с 2019 года. Задача кампании — восстановить леса после пожаров, снизить негативные последствия климатических изменений.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.