Новые интерактивные зоны появятся в доковом адмиралтействе Петра Великого в Кронштадте с 31 июля.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Комплекс «Площадь якорей» разместят рядом с военно-патриотическим комплексом «Аллея адмиралов» и недалеко от главных достопримечательностей города, среди которых Морской собор и Вечный огонь.

«Там будет самое большое собрание и коллекция якорей России — порядка 70 штук различных видов», — заявил директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Андрей Кононов.

На площади будет девять выставочных зон. Все экспонаты нашли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».