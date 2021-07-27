Климатолог заявил о возможности затопления двух городов России

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин в беседе с URA.RU заявил, что из-за подъёма уровня мирового океана существует вероятность затопления Архангельска и Санкт-Петербурга.

По мнению Кокорина, вопрос подъёма мирового океана является «проблемой XXII века».

«По худшим оценкам, подъём может быть 3—5 м. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска», — заявил климатолог.

При этом ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН Алексей Карнаухов считает, что, возможно, этих проблем получится избежать.

«Всё зависит от того, как будем сокращать выбросы и заниматься глобальным потеплением», — сказал он.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.