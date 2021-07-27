Фолк-рок-фестиваль пройдёт в сентябре в Ижевске

В Ижевске 4 сентября состоится фолк-рок-фестиваль «Тангыра». В нём примут участие музыкальные коллективы из разных регионов России.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В числе хедлайнеров заявлены петербургская группа «Тролль гнёт ель» и удмуртский коллектив SilentWoo Goore.

Также на сцену выйдут марийский этно-панк-ансамбль «У ЕН» и группа «ЯлАр» из Чебоксар, которая исполняет фольклорные и популярные чувашские песни в рок-обработке. Ожидается выступление музыкальных коллективов из Татарстана, Удмуртии, Бешкирии.

Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН поделилась воспоминаниями о фестивале «Нашествие-2019».