Фолк-рок-фестиваль пройдёт в сентябре в Ижевске
- © Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В числе хедлайнеров заявлены петербургская группа «Тролль гнёт ель» и удмуртский коллектив SilentWoo Goore.
Также на сцену выйдут марийский этно-панк-ансамбль «У ЕН» и группа «ЯлАр» из Чебоксар, которая исполняет фольклорные и популярные чувашские песни в рок-обработке. Ожидается выступление музыкальных коллективов из Татарстана, Удмуртии, Бешкирии.
Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН поделилась воспоминаниями о фестивале «Нашествие-2019».