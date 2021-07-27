В МЧС предупредили о грозах с ливнями и градом в Ленобласти 28 июля

Короткая ссылка
Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило местных жителей о грозе с дождями и градом, которая ожидается в регионе в среду, 28 июля.
В МЧС предупредили о грозах с ливнями и градом в Ленобласти 28 июля
  • © imagebroker
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«28 июля... днём в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град», — приводит издание данные синоптиков.

Также ожидаются сильные порывы ветра до 15—20 м/c. 

Вероятно, что схожая погодная обстановка придёт и в Петербург во второй половине дня.

Осадки с грозами могут сохраниться до конца месяца.

Ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Ленобласти с мощными ливнями и грозами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить