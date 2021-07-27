В МЧС предупредили о грозах с ливнями и градом в Ленобласти 28 июля
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра.
«28 июля... днём в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град», — приводит издание данные синоптиков.
Также ожидаются сильные порывы ветра до 15—20 м/c.
Вероятно, что схожая погодная обстановка придёт и в Петербург во второй половине дня.
Осадки с грозами могут сохраниться до конца месяца.
Ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Ленобласти с мощными ливнями и грозами.