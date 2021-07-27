В МЧС предупредили о грозах с ливнями и градом в Ленобласти 28 июля

Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило местных жителей о грозе с дождями и градом, которая ожидается в регионе в среду, 28 июля.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«28 июля... днём в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град», — приводит издание данные синоптиков.

Также ожидаются сильные порывы ветра до 15—20 м/c.

Вероятно, что схожая погодная обстановка придёт и в Петербург во второй половине дня.

Осадки с грозами могут сохраниться до конца месяца.

Ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Ленобласти с мощными ливнями и грозами.