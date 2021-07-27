Умер вокалист группы Metal Church

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Вокалист группы Metal Church Майк Хоу скончался в Калифорнии в возрасте 55 лет.
Умер вокалист группы Metal Church
  • © Gonzales Photo/Terje Dokken
  • globallookpress.com

Об этом сообщила группа на своей странице в Facebook.

«С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти нашего брата, друга и настоящей легенды тяжёлого металла. Майк Хоу скончался сегодня (26 июля. — RT) утром у себя дома в Юрике, штат Калифорния», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти музыканта, не уточняется.

Ранее стало известно, что экс-вокалист британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн скончался в возрасте 65 лет.

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