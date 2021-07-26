В Павловском Посаде появился новый туристический маршрут

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В Павловском Посаде появился новый туристический маршрут «Родина Павловопосадского платка».
В Павловском Посаде появился новый туристический маршрут
  • © РИА Новости / Юрий Кавер

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой пресс-службу регионального комитета по туризму.

«Открытие маршрута приурочено к завершению благоустройства пешеходной зоны в центре города. Обустроены велодорожки с пунктами проката и парковками», — рассказали в комитете.

Также установлены скамейки, урны, фонари, информационные указатели.

Маршрут протянулся от Привокзальной площади до Павловопосадской платочной мануфактуры.

Ранее ОТР сообщало, что на Алтае создали новый туристический маршрут — он проложен по дну Телецкого озера.

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