Тим Рот рассказал, как стал актёром

Короткая ссылка
Британский актёр Тим Рот рассказал, как выбрал свою профессию.
Тим Рот рассказал, как стал актёром
  • Reuters

«Думаю, что был проблемным ребёнком. Так говорили учителя. Помню, что сделал правильный выбор, когда пришёл в школьный театр на пробы... И даже получил небольшую роль», — цитирует его argumenti.ru.

Как отметил Рот, иногда случайность определяет будущее.

Также в ходе интервью артист признался, что опасается безработицы.

«Я всегда нервничаю перед пробами. Но это чисто английская манера — страх безработицы», — объяснил Рот.

Ранее народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в беседе с ФАН рассказала, как решила стать актрисой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить