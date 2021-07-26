Тим Рот рассказал, как стал актёром
- Reuters
«Думаю, что был проблемным ребёнком. Так говорили учителя. Помню, что сделал правильный выбор, когда пришёл в школьный театр на пробы... И даже получил небольшую роль», — цитирует его argumenti.ru.
Как отметил Рот, иногда случайность определяет будущее.
Также в ходе интервью артист признался, что опасается безработицы.
«Я всегда нервничаю перед пробами. Но это чисто английская манера — страх безработицы», — объяснил Рот.
Ранее народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в беседе с ФАН рассказала, как решила стать актрисой.