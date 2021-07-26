Синоптик прокомментировал сообщения о подтоплениях в Лондоне

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Лондоне ливень привёл к подтоплению городских улиц.

«Те осадки, которые прошли в Лондоне и вызвали подтопление ряда улиц (до 100 мм за несколько часов) бывают раз в 5—10 лет», — отметил синоптик.

По его словам, подтопления и резкие подъёмы уровня воды в значительной степени связаны с тем, что ландшафты сильно видоизменены.

«Они (ландшафты. — RT) практически все уже рукотворные, и сток, и подъём уровня воды там происходит очень быстро, поэтому необходимо будет приспосабливаться и каким-то образом видоизменять эти ландшафты: новые дамбы, новые шлюзы, водопропускные сооружения... Учитывать при прогнозировании этих паводков, что они со временем могут достигать всё больших величин, и не допускать нового строительства в тех местах, которые были подвержены наводнениям», — уточнил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Лондоне ливень привёл к подтоплению городских улиц.

Отмечается, что власти рекомендуют избегать поездок на автомобилях.