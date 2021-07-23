Климатолог спрогнозировал рост числа смерчей в России и Москве

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов рассказал, что смерчи в ближайшем будущем могут стать обычным явлением, как для юга России, так и для Москвы.

Связано это с изменением климата, заявил он в беседе с URA.RU.

«Климат меняется, возникает больше наводнений, пожаров и это уже становится обычным явлением. Пока эти изменения не несут катастрофического характера, но уже заметны. Раньше смерчи для России были редким явлением, а сейчас в районе Сочи, Новороссийска стало обычным. Скоро и в Подмосковье станет обычным», — объяснил Карнаухов.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.