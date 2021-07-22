Режиссёр Виталий Павлов поздравил актрису Ирину Розанову с юбилеем

Драматург, прозаик, сценарист и режиссёр Виталий Павлов поздравил с 60-летием актрису, народную артистку России Ирину Розанову.

«Мы с ней очень давно знакомы, ещё когда я был в театре Маяковского. Там ставили мою пьесу. Она была распределена на одну из ролей, но тогда не получилось — страна рухнула. Ира ушла в Ленком. В 1990-х мы работали в антрепризе. Там были Армен Джигарханян, Ира и Василий Бочкарёв. Года два мы работали очень плотно. Очень много гастролировали по стране и за рубежом», — рассказал Павлов в беседе с ФАН.

Он заявил, что Розанова «потрясающе яркая актриса».

«Она большой импровизатор, не боится забыть слова. У неё потрясающая палитра: она может играть и драматические, и комедийные, и гротескные роли. Ей всё по плечу. У неё потрясающее чувство юмора, а также дух соперничества на сцене. У Джигарханяна, Бочкарёва и Розановой было постоянное соревнование — кто кого переиграет в импровизации. Ира была абсолютно вровень», — сообщил режиссёр.

Павлов пожелал актрисе здоровья.

«Она очень востребована. Роли у неё есть и будут», — добавил он.

В марте Nation News сообщали, что первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко поздравила актрису Елену Яковлеву с юбилеем.