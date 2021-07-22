На Красной Поляне открылась выставка «Сказки в стиле великих художников»
- © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
Сообщается, что 17 июля в парке «Времена года» курорта открылась выставка работ современных российских художников.
Отмечается, что иллюстраторы изобразили известных сказочных героев в стиле ярких представителей искусства.
Выставка продлится до 15 августа. Посещение бесплатно.
Как ранее передавало ОТР, в Казани провели церемонию освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией матери. Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.