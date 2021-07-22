На Красной Поляне открылась выставка «Сказки в стиле великих художников»

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На Красной Поляне открылась выставка картин «Сказки в стиле великих художников». Об этом информирует портал «Юга.ру».
На Красной Поляне открылась выставка «Сказки в стиле великих художников»
  • © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»

Сообщается, что 17 июля в парке «Времена года» курорта открылась выставка работ современных российских художников.

Отмечается, что иллюстраторы изобразили известных сказочных героев в стиле ярких представителей искусства.

Выставка продлится до 15 августа. Посещение бесплатно. 

Как ранее передавало ОТР, в Казани провели церемонию освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией матери. Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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