На Красной Поляне открылась выставка «Сказки в стиле великих художников»

На Красной Поляне открылась выставка картин «Сказки в стиле великих художников». Об этом информирует портал «Юга.ру».

© Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»

Сообщается, что 17 июля в парке «Времена года» курорта открылась выставка работ современных российских художников. Отмечается, что иллюстраторы изобразили известных сказочных героев в стиле ярких представителей искусства. Выставка продлится до 15 августа. Посещение бесплатно. Как ранее передавало ОТР, в Казани провели церемонию освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией матери. Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.