Кинокритик назвал подходящим актёрский состав сериала «Анна К» от Netflix

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Кинокритик Егор Москвитин отметил, что выбранные для сериала Netflix «Анна К» актёры соответствуют образам, описанным в книге Льва Толстого «Анна Каренина».
Кинокритик назвал подходящим актёрский состав сериала «Анна К» от Netflix
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщалось, в сериале сыграют Светлана Ходченкова (Анна Каренина), Фёдор Бондарчук (Алексей Каренин), Гоша Куценко (Степан, или Стива, Облонский) и другие.

«Актёрский состав подходящий, потому что он соответствует тем портретам, которые изобразил сам Лев Толстой... Кастинг хороший. Не стоит забывать, что Netflix, когда делает свои оригинальные сериалы за пределами Америки, делает их ради увеличения аудитории в той стране, где производится сериал», — заявил Москвитин.

По мнению кинокритика, российские актёры Фёдор Бондарчук и Гоша Куценко будут мотивировать взрослую аудиторию из России подписаться на Netflix. Он назвал кастинг удачным с точки зрения реализации художественных задач и бизнеса.

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