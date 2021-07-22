Праздничные мероприятия к юбилею Бориса Эйфмана в Петербурге завершатся гала-концертом

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В Александринском театре Санкт-Петербурга 22 июля пройдёт гала-концерт, который завершит серию показов спектаклей к юбилею Бориса Эйфмана.
Праздничные мероприятия к юбилею Бориса Эйфмана в Петербурге завершатся гала-концертом
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Постановки в исполнении коллектива Санкт-Петербургского академического театра балета шли в Александринке с 15 июля. Также спектакли покажут в Москве, на Исторической сцене Большого театра. Гастроли завершатся гала-концертом, который запланирован на 1 августа.

22 июля художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра балета, народный артист России, лауреат государственных наград Борис Эйфман отмечает 75-летний юбилей.

Ранее kp.ru сообщал, что Борис Эйфман избран почётным гражданином Санкт-Петербурга.

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