Праздничные мероприятия к юбилею Бориса Эйфмана в Петербурге завершатся гала-концертом
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Постановки в исполнении коллектива Санкт-Петербургского академического театра балета шли в Александринке с 15 июля. Также спектакли покажут в Москве, на Исторической сцене Большого театра. Гастроли завершатся гала-концертом, который запланирован на 1 августа.
22 июля художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра балета, народный артист России, лауреат государственных наград Борис Эйфман отмечает 75-летний юбилей.
Ранее kp.ru сообщал, что Борис Эйфман избран почётным гражданином Санкт-Петербурга.