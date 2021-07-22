В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

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Синоптики Приволжского УГМС предупредили о резком ухудшении погоды в Самарской области. Так, 22 июля, объявили «оранжевый» уровень опасности.
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидается целый комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, град и шквалистое усиление ветра до 25—28 м/с.

Температура воздуха составит +23...+28 °С, местами — до +33 °С.

В конце рабочей недели по мере приближения к Самарской области холодного фронта с запада интенсивность дождей увеличится, а температурный фон понизится.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода, а также дожди и грозы.

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