В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Синоптики Приволжского УГМС предупредили о резком ухудшении погоды в Самарской области. Так, 22 июля, объявили «оранжевый» уровень опасности.

Об этом сообщает sova.info.

Согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидается целый комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, град и шквалистое усиление ветра до 25—28 м/с.

Температура воздуха составит +23...+28 °С, местами — до +33 °С.

В конце рабочей недели по мере приближения к Самарской области холодного фронта с запада интенсивность дождей увеличится, а температурный фон понизится.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода, а также дожди и грозы.