На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

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Синоптики прогнозируют в некоторых районах Краснодарского края 22—24 июля дожди, смерчи и поднятие уровня рек. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Гидрометцентр прогнозирует по краю переменную облачность, местами возможен сильный дождь с градом.

При грозах порывы ветра могут достигать 15—20 м/c.

Например, вечером 22 июля на участке Анапа — Геленджик местами возможен сильный дождь, порывы ветра — до 23 м/c. 

В ГУ МЧС России по региону также предупредили, что 22—23 июля на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.

Кроме того, с 22 по 23 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики обещают жару до +28 °С и дожди.

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