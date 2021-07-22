Путин поздравил Олега Газманова с 70-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца Олега Газманова, народного артиста России. Текст телеграммы главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.
Путин поздравил Олега Газманова с 70-летием
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В своём поздравлении Путин назвал артиста человеком многогранного таланта и большой творческой энергии, отметив высокие творческие достижения Газманова.

«Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю вас с 70-летием... Вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады. Ваши выступления отличает артистичность и узнаваемый исполнительский стиль. Желаю вам здоровья, удачи и вдохновения», — написал он.

Олег Газманов родился в Калининградской области 22 июля 1951 года. Артист известен публике благодаря таким композициям, как «Офицеры», «Сделан в СССР», «Мои ясные дни» и «Морячка».

Имеет звание народного артиста России, награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Дружбы.

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