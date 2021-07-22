В Петербурге ожидаются дожди и грозы 22 июля

В Санкт-Петербурге в четверг, 22 июля, пройдут небольшие дожди, а к вечеру в некоторых районах города возможны грозы.

Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечается, на погодную ситуацию в Петербурге окажет влияние циклон, выходящий на северо-восток Европейской России.

«По своей периферии он будет поставлять в регион прохладные воздушные массы и очаги облаков, которые в послеполуденные часы местами станут причиной кратковременных дождей, ближе к вечеру возможны локальные грозы», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём температура в городе составит +21... +23 °С, по Ленинградской области — около +19... +24 °С.

Ветер западный 5—10 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.