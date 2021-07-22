В Петербурге ожидаются дожди и грозы 22 июля
- globallookpress.com
Об этом сообщает kp.ru.
Как отмечается, на погодную ситуацию в Петербурге окажет влияние циклон, выходящий на северо-восток Европейской России.
«По своей периферии он будет поставлять в регион прохладные воздушные массы и очаги облаков, которые в послеполуденные часы местами станут причиной кратковременных дождей, ближе к вечеру возможны локальные грозы», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Днём температура в городе составит +21... +23 °С, по Ленинградской области — около +19... +24 °С.
Ветер западный 5—10 м/с.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.