На Кубани запрет на посещение лесов будет действовать до 6 августа

Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае будет действовать до 6 августа.

Об этом информирует портал «Юга.ру».

20 июля оперативный штаб региона сообщил о запрете посещения лесов до 6 августа из-за риска пожаров. Кроме того, запрещено разведение костров и сжигание мусора. За нарушение запретов грозит административная ответственность.

Как уточняется, предупреждение о высокой пожароопасности действует в Краснодарском крае с 15 июля.

Синоптики отметили, что до 23 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность (V класса).

Как ранее передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.