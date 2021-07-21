На Кубани запрет на посещение лесов будет действовать до 6 августа

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Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае будет действовать до 6 августа.
На Кубани запрет на посещение лесов будет действовать до 6 августа
  • Pixabay

Об этом информирует портал «Юга.ру».

20 июля оперативный штаб региона сообщил о запрете посещения лесов до 6 августа из-за риска пожаров. Кроме того, запрещено разведение костров и сжигание мусора. За нарушение запретов грозит административная ответственность.

Как уточняется, предупреждение о высокой пожароопасности действует в Краснодарском крае с 15 июля.

Синоптики отметили, что до 23 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность (V класса).

Как ранее передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.

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