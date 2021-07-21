Герман-младший рассказал о представленном в Каннах фильме «Дело»

Режиссёр Алексей Герман — младший рассказал о своём новом фильме «Дело», представленном в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.

В беседе с «Российской газетой» режиссёр сообщил, что идея фильма о человеке, вступившем в неравную борьбу с мэром-коррупционером, появилась шесть лет назад.

«Я довольно много ездил по России... Это достаточно большие города, где живут по 200—300 тыс. человек. Помню, к нам подходили люди и жаловались на различные местные беды. Тогда я подумал: а как там живёт интеллигенция, которая воспитана на хорошей советской литературе, на наследии русской культуры? Как она реагирует на социальную несправедливость? В итоге возникла история преподавателя провинциального вуза, который борется за, как ему кажется, лучшее будущее», — рассказал Герман-младший.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о шансах российских фильмов на Каннском фестивале.