Герман-младший рассказал о представленном в Каннах фильме «Дело»

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Режиссёр Алексей Герман — младший рассказал о своём новом фильме «Дело», представленном в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.
Герман-младший рассказал о представленном в Каннах фильме «Дело»
  • ©kino-teatr.ru

В беседе с «Российской газетой» режиссёр сообщил, что идея фильма о человеке, вступившем в неравную борьбу с мэром-коррупционером, появилась шесть лет назад.

«Я довольно много ездил по России... Это достаточно большие города, где живут по 200—300 тыс. человек. Помню, к нам подходили люди и жаловались на различные местные беды. Тогда я подумал: а как там живёт интеллигенция, которая воспитана на хорошей советской литературе, на наследии русской культуры? Как она реагирует на социальную несправедливость? В итоге возникла история преподавателя провинциального вуза, который борется за, как ему кажется, лучшее будущее», — рассказал Герман-младший.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о шансах российских фильмов на Каннском фестивале.

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