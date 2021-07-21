В 40 муниципалитетах Кубани ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим действует в 40 муниципалитетах Краснодарского края, включая Сочи.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Как уточняется, в Сочи температура воздуха достигает +37 °С. Высок риск природных возгораний, объявлена опасность четвёртого класса.

Это значит, что разводить костры, жарить шашлыки, жечь мусор и траву в регионе строго запрещено.

Ситуацию в городе круглосуточно контролируют в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Так, мониторинг проводят при помощи специального приложения «Термические точки», которое разработало МЧС. Информация на сервис поступает со спутников, что позволят оперативно оповестить о возникшей чрезвычайной ситуации руководство города и экстренные службы.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.