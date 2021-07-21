Синоптики назвали самые холодные дни на неделе в Москве
- РИА Новости
По его словам, ниже всего температура опустится 22 и 23 июля.
«Температура днём будет варьироваться от +19 до +24 °C, а ночью будет +8...+13 °C. Такая погода будет в четверг, пятницу, может быть, ещё с захлестом на субботу», — цитирует специалиста сайт «Москва 24».
Тишковец отметил, что температура будет буквально на пару градусов ниже нормы, в субботу фон давления начнёт расти, а в воскресенье столица полностью окажется в антициклоне и за окном будет +23...+25 °C.
Метеоролог добавил, что на следующей неделе в город придёт очередная волна тепла.
Ранее URA.RU передавало, что МЧС предупредило о ливнях с грозами в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).