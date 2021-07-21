В Ростове-на-Дону на фоне жары ожидаются дожди 21 июля
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Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru.
Днём температура может подняться до +39 °С, скорость ветра — 1 м/с.
Согласно прогнозу, дождь закончится ночью, а температура опустится +24 °С.
В четверг, 22 июля, днём ожидается дождливая погода, температура воздуха прогреется до +30 °С.
К пятнице, 23 июля, осадки прекратятся, а температура воздуха понизится до +25 °С, однако в выходные вновь повысится до +31 °С.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики обещают жару до +28 °С и дожди.