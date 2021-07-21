Жителей ХМАО предупредили о ливнях с грозами

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидаются ливни с грозой и порывами ветра до 17 м/с. Это может привести к авариям и несчастным случаям, предупреждают в МЧС.

Об этом сообщает URA.RU.

«Днём в юго-западных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидаются сильные дожди, местами грозы, при грозе усиление ветра порывами до 15—17 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС», — сказано в сообщении.

В Гидрометцентре ХМАО добавили, что 22 и 23 июля в регионе также ожидаются сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер 5—10 м/с, при грозе порывы 15—17 м/с. Средняя температура воздуха днём составит +24...+29 °С.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области из-за засухи ещё в 12 муниципалитетах введён режим чрезвычайной ситуации.