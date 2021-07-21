В Александринском театре готовят гала-концерт к юбилею Бориса Эйфмана

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Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман рассказал о предстоящих премьерах.
В Александринском театре готовят гала-концерт к юбилею Бориса Эйфмана
  • РИА Новости

22 июля народному артисту России, лауреату государственных премий Борису Эйфману исполняется 75 лет.

В честь юбилея в Александринском театре уже прошла серия спектаклей.

Были показаны лучшие балеты последних лет: «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», «Анна Каренина», «Эффект Пигмалиона», «Роден, её вечный идол», сообщают «Известия».

Отмечается, что 22 июля в театре также состоится гала-концерт.

В него войдут фрагменты из избранных постановок театра и выступление воспитанников Академии танца с эпизодами из балета «Мусагет».

Далее труппа отправится в Москву, где выступит на сцене Большого театра. Завершатся гастроли 1 августа гала-концертом.

Как ранее сообщало ФАН, в Ярославле прошёл Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.

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