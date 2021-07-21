В Александринском театре готовят гала-концерт к юбилею Бориса Эйфмана
- РИА Новости
22 июля народному артисту России, лауреату государственных премий Борису Эйфману исполняется 75 лет.
В честь юбилея в Александринском театре уже прошла серия спектаклей.
Были показаны лучшие балеты последних лет: «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», «Анна Каренина», «Эффект Пигмалиона», «Роден, её вечный идол», сообщают «Известия».
Отмечается, что 22 июля в театре также состоится гала-концерт.
В него войдут фрагменты из избранных постановок театра и выступление воспитанников Академии танца с эпизодами из балета «Мусагет».
Далее труппа отправится в Москву, где выступит на сцене Большого театра. Завершатся гастроли 1 августа гала-концертом.
Как ранее сообщало ФАН, в Ярославле прошёл Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.