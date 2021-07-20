Телеканал НТВ снимет новый сезон детективного сериала «Алекс Лютый»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового сезона исторического детектива «Алекс Лютый» — «Алекс Лютый. Дело Шульца».

Как передаёт НТВ, действие картины разворачивается вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева, который, расследуя дело об убийстве девушки, выйдет на след нацистского хирурга Германа Шульца, проводившего во время войны опыты над заключёнными.

Главные роли в сериале исполнят Антон Хабаров, Екатерина Олькина и Станислав Стрелков.

Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Первый сезон сериала вышел в эфир НТВ 22 июня 2020 года. Фильм был основан на реальных событиях и рассказывал об одном из самых жестоких нацистских преступников Александре Юхновском, получившем прозвище Алекс Лютый.

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