Пригожин прокомментировал контракт Бузовой во МХАТе
- РИА Новости
Как заявил Пригожин в беседе с ФАН, главная вина за изменившуюся систему ценностей в обществе лежит на тех, кто «легализует» современных кумиров молодёжи.
«Система ценностей поменялась. Никого не интересует гениальность, талант. Всем нужен хайп», — сказал продюсер.
Он также высказался по поводу размера гонорара Ольги Бузовой, который МХАТ выплатит ей за спектакли.
«МХАТ сейчас выживает, поэтому и купил себе Бузову. Оля делает своё дело. Она молодец. Она должна стоить 1 млн, а не 230 тыс.», — заключил Пригожин.
Ольга Бузова сыграла в спектакле МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Она исполнила роль певицы кабаре Бэллы Шанталь, которая, по сюжету, спасает главного героя.