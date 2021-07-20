Пригожин прокомментировал контракт Бузовой во МХАТе

Продюсер Иосиф Пригожин оценил новость о том, что Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького заключил с телеведущей Ольгой Бузовой новый контракт.

Как заявил Пригожин в беседе с ФАН, главная вина за изменившуюся систему ценностей в обществе лежит на тех, кто «легализует» современных кумиров молодёжи.

«Система ценностей поменялась. Никого не интересует гениальность, талант. Всем нужен хайп», — сказал продюсер.

Он также высказался по поводу размера гонорара Ольги Бузовой, который МХАТ выплатит ей за спектакли.

«МХАТ сейчас выживает, поэтому и купил себе Бузову. Оля делает своё дело. Она молодец. Она должна стоить 1 млн, а не 230 тыс.», — заключил Пригожин.

Ольга Бузова сыграла в спектакле МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Она исполнила роль певицы кабаре Бэллы Шанталь, которая, по сюжету, спасает главного героя.