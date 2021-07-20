В Петербурге ожидаются кратковременные дожди из-за циклона
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Об этом пишут «Невские новости».
Как отмечается, днём в городе будет облачно.
Вечером синоптик прогнозирует кратковременные дожди.
Температура воздуха ожидается близкой к норме — +22...+24 °С, по области — около +20...+25 °С.
Ветер западный, порывистый, 5—10 м/с.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.