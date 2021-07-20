В Петербурге ожидаются кратковременные дожди из-за циклона

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Санкт-Петербург во вторник, 20 июля, окажется на периферии циклона, кружащего над Баренцевым морем.
В Петербурге ожидаются кратковременные дожди из-за циклона
  • © Zamir Usmanov/Russian
  • globallookpress.com

Об этом пишут «Невские новости».

Как отмечается, днём в городе будет облачно.

Вечером синоптик прогнозирует кратковременные дожди.

Температура воздуха ожидается близкой к норме — +22...+24 °С, по области — около +20...+25 °С.

Ветер западный, порывистый, 5—10 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.

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