В Петербурге ожидаются кратковременные дожди из-за циклона

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Санкт-Петербург во вторник, 20 июля, окажется на периферии циклона, кружащего над Баренцевым морем.

Об этом пишут «Невские новости».

Как отмечается, днём в городе будет облачно.

Вечером синоптик прогнозирует кратковременные дожди.

Температура воздуха ожидается близкой к норме — +22...+24 °С, по области — около +20...+25 °С.

Ветер западный, порывистый, 5—10 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.