В Татарстане ожидаются грозы и град 20 июля
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Гидрометцентра.
Ветер в регионе ожидается юго-западный умеренный, при грозе сильный, с порывами до 15—20 м/с.
Днём локально шквал до 24 м/с.
Температура воздуха 20 июля составит +29...+34 °С. В Казани — от +30 до +32 °С, в Набережных Челнах — от +30 до +34 °С.
В Гидрометцентре республики также предупредили, что на текущей неделе в Татарстане в целом сохранится неустойчивая погода: ожидаются грозы, дожди, сильный ветер и жара до +34 °С.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики обещают жару до +28 °С и дожди.