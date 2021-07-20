В Татарстане ожидаются грозы и град 20 июля

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Во вторник, 20 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами возможны сильные дожди. В отдельных районах республики синоптики прогнозируют грозу и град.
В Татарстане ожидаются грозы и град 20 июля
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Гидрометцентра.

Ветер в регионе ожидается юго-западный умеренный, при грозе сильный, с порывами до 15—20 м/с.

Днём локально шквал до 24 м/с.

Температура воздуха 20 июля составит +29...+34 °С. В Казани — от +30 до +32 °С, в Набережных Челнах — от +30 до +34 °С.

В Гидрометцентре республики также предупредили, что на текущей неделе в Татарстане в целом сохранится неустойчивая погода: ожидаются грозы, дожди, сильный ветер и жара до +34 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики обещают жару до +28 °С и дожди.

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