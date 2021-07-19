Умер датский художник, рисовавший карикатуры на пророка Мухаммеда

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Датский художник Курт Вестергор, получивший известность после создания скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, скончался на 87-м году жизни.
Умер датский художник, рисовавший карикатуры на пророка Мухаммеда
  • Reuters
  • © Ritzau Scanpix

Как сообщает датская газета Berlingske, Вестергор умер во сне после долгой болезни.

Серия из 12 изображений пророка Мухаммеда, созданных художником, была опубликована в 2005 году в газете Jyllands-Posten. Работы Вестергора спровоцировали серьёзный общественный и политический резонанс. В последующие месяцы в мусульманских странах прошли многочисленные акции протеста, в ходе которых были атакованы датские посольства и погибли десятки человек.

Сам Курт Вестергор неоднократно получал угрозы, в связи с чем был вынужден скрываться и жить под охраной.

Ранее в Париже скончался российский художник Олег Целков. 

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